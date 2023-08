GRANCHIO BLU, NON MI PIACI GIÀ PIÙ – IN QUESTA ESTATE DI SCONTRINI PAZZI E CROSTACEI VORACI, ALL’APPELLO MANCAVANO SOLO I PESCATORI DI ORBETELLO CHE LAMENTANO LA SCOMPARSA DELLE ANGUILLE: “PRIMA NE PESCAVAMO CINQUE QUINTALI ALLA SETTIMANA, ORA SONO APPENA 35 CHILI AL GIORNO E, SPESSO, LE TROVIAMO RECISE A METÀ. IN COMPENSO TIRIAMO SU CON LE RETI PIÙ DI 200 GRANCHI BLU AL GIORNO. SONO BUONI, MA SONO TROPPI E IL PREZZO È CROLLATO…”

Estratto dell’articolo di Andrea Capitani per “Il Giorno”

GRANCHIO BLU

Il pescatore tira su le reti e appare, impietosa, l’immagine di questa estate da incubo: dieci anguille e cento granchi blu. […] di questa invasione non è immune la Laguna di Orbetello, nella Maremma grossetana.

[…] Giancarlo Lombardi, uno dei soci della cooperativa “I Pescatori“, salpa con la sua barca per svuotare le reti. Fino a un anno fa era abituato a tirare su solo anguille, adesso non fa altro che trovare granchi blu. […] Una macchina da guerra, letale per i molluschi e i piccoli pesci. E, ovviamente, anche per le anguille, tanto che i pescatori a volte le trovano recise a metà nelle reti. Si pescano praticamente solo granchi blu, tanto che al giorno ne vengono presi più di 200. E le anguille? «Poche, tanto che a volte le lasciamo al ristorante della cooperativa, senza poterle mettere in vendita», racconta Giancarlo il pescatore.

anguille

L’attività di prelievo dei crostacei va avanti soprattutto per cercare di toglierne il più possibile dalla laguna di Orbetello. […] «Nel danno, abbiamo almeno la fortuna che è ottimo da mangiare – sottolinea Giancarlo Lombardi, mentre è ancora impegnato a prelevare i granchi dalle reti – Anche se il loro prezzo è crollato, perché ce ne sono un’infinità. Quanti ne prendiamo? Una media di 35 chili al giorno. Dobbiamo cercare di diminuire la loro presenza in mare il più possibile. Adesso in una settimana catturiamo meno di venti chili di anguille, che in tempi normali sarebbero almeno 4-5 quintali». Una catastrofe.

GRANCHIO BLU AMERICANO.

«I granchi fanno danni alle reti e creano buchi da dove le anguille escono – aggiunge il pescatore – Li abbiamo visti per la prima volta l’anno scorso in piccole quantità, quest’anno è una cosa devastante. Si riproducono molto velocemente e, non avendo a disposizione in laguna cozze e vongole, mangiano i piccoli pesci. Questa estate la pesca alle anguille è un dramma, il rischio è che nella fase invernale succeda anche per le orate e le spigole. Bisogna fare un lavoro preventivo per adattarci, sperando che lo Stato ci aiuti». […]

