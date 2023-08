9 ago 2023 18:44

GRANCHIO BLU, NON MI PIACI TU - I PESCATORI DEL PO SUONANO L'ALLARME PER L'INVASIONE DI GRANCHI BLU, CHE CAUSEREBBERO DANNI DEVASTANTI ALLA BIODIVERSITÀ MARINA E ANCHE AL MERCATO ITTICO, VISTO CHE DIVORANO VONGOLE E COZZE - IL GOVERNO HA STANZIATO 2,9 MILIONI DI EURO, MA PER LE ASSOCIAZIONI NON BASTA: OGNI GIORNO SI SPENDONO OLTRE 100MILA EURO PER CATTURARE I CROSTACEI…