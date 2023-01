“ALLEGRI HA PERSO PIÙ DI TUTTI. L’APOCALISSE DEL CORTO MUSO” - LA “GAZZETTA” MENA DURO SU ALLEGRI E LA DISFATTA DELLA JUVENTUS CONTRO IL NAPOLI: “HA RAGIONE QUANDO SPIEGA CHE IL CALCIO È SEMPLICE E CHE TROPPI SCIENZIATI LO COMPLICANO. MA DIMENTICA CHE, RIDOTTO ALLA PIÙ ESSENZIALE SEMPLICITÀ, CHI GIOCA MEGLIO, VINCE” – “UOMINI FUORI LUOGO, GIOCATORI CHE NON CAPIVANO COSA FARE: 2 TIRI IN PORTA CONTRO 10. UNA MATTANZA CHE CERTIFICA IL FALLIMENTO DI DUE ANNI DI LAVORO. LE ASSENZE NON GIUSTIFICANO NULLA…”