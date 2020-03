NEL GRANDE CAPITALISMO ITALIANO C’È ANCHE QUESTO - LA “CONSULMARKETING” DI LECCO HA LICENZIATO 350 DIPENDENTI MA IL FRATELLO DI UNO DEI PROPRIETARI RICEVEVA STIPENDIO E BENEFIT VIVENDO IN SPAGNA DA 30 ANNI E SENZA AVER MAI LAVORATO - LA SOCIETÀ E’ FALLITA DOPO AVER ACCUMULATO, IN SOLI 4 ANNI DI ATTIVITÀ, ULTERIORI DEBITI TRIBUTARI PER OLTRE 20 MILIONI DI EURO - E OGGI 13 MISURE CAUTELARI…

MANETTE

(ANSA) - Un "fatto sintomatico" dello "scellerato depauperamento" della società "è l'aver annoverato, per anni, fra il personale dipendente" anche "un fratello del proprietario della società", che riceveva lo stipendio e "ogni benefit aziendale", come auto di lusso e cellulari, ma in realtà viveva "in Spagna da oltre 30 anni" senza aver mai lavorato. Lo spiega il procuratore di Milano Francesco Greco in relazione all'inchiesta del pm Donata Costa e della Gdf di Lecco sulla Consulmarketing, che oggi ha portato a 13 misure cautelari, tra cui 9 arresti e 4 interdittive.

Protesta dei lavoratori della Consulmarketing

La società fallita, che era amministrata da Guerino Moffa, "operava attraverso l'affitto dei rami d'azienda di ulteriori società" riconducibili agli indagati e dichiarate fallite nel 2014 e "in soli 4 anni di attività ha accumulato ulteriori debiti tributari per oltre 20 milioni di euro". La sistematica omissione di ogni adempimento fiscale, spiega la Procura, "ha costituito per decenni, difatti, una forma di auto finanziamento", tanto che "alla data del fallimento" non c'erano debiti verso istituti di credito. In più, gli amministratori dal 2017 si erano affidati "consapevolmente a sedicenti consulenti fiscali che aggravavano ulteriormente il dissesto, eseguendo compensazioni tributarie con crediti d'imposta del tutto inesistenti" per azzerare falsamente ogni pendenza col Fisco.

I 350 dipendenti licenziati sono stati "poi reintegrati dal Tribunale di Milano" dopo il fallimento. Tra i "gravi fatti" contestati anche "la distrazione di fondi societari" all'estero, anche in Bulgaria e in Perù, con "trasferimenti di denaro per oltre 4 milioni di euro" e "prelievi ingiustificati di denaro dalle casse sociali per oltre 9 milioni di euro". Le attività di sequestro di conti, beni immobili e auto sono in corso anche in Bulgaria, Germania e Regno Unito con la collaborazione di Eurojust e delle autorità giudiziarie estere.