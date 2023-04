GRANDE MELA STRAFATTA – L’ATTACCO DEL “NEW YORK POST” DI MURDOCH CONTRO LA PROLIFERAZIONE DELL'ERBA LEGALE IN CITTÀ: “LA GRANDE MELA ORMAI È UN GRANDE SPINELLO. NON SOLO PERCHÉ LA MARIJUANA DEPENALIZZATA HA PORTATO ALLA PROLIFERAZIONE DEL CAOS O PERCHÉ IL FUMO PUZZOLENTE ALEGGIA OVUNQUE. È CAUSA DI UNA VERITÀ PROIBITA, IN UN'EPOCA IN CUI L'AUMENTO DEL SALARIO MINIMO È DIVENTATO UN MANTRA: LA LICENZA DI SBALLARSI HA TRASFORMATO I LAVORATORI IN ZOMBIE…”

Dagotraduzione dell’articolo di Steve Cuozzo per https://nypost.com/

La grande mela è ora un grande spinello. Non solo perché la marijuana depenalizzata ha portato alla proliferazione del caos nei cinque distretti. Non solo perché il fumo puzzolente aleggia ovunque, penetrando nei vagoni della metropolitana e persino nei teatri di Broadway - l'odore acre che ho avvertito nell'affollato bagno degli uomini del Majestic Theatre qualche settimana fa non proveniva dalla macchina del fumo de "Il fantasma dell'opera".

È anche a causa di una verità proibita, in un'epoca in cui l'aumento del salario minimo è diventato un mantra: la licenza di sballarsi ha trasformato i lavoratori in zombie.

Ho vissuto in città per quasi tutta la mia vita. Non ho mai dovuto ripetere tre volte la mia complessa ordinazione da Starbucks - un caffè "alto" - per ottenere una risposta da un barista sconsolato, come faccio ora. Il testo di Bob Dylan, "Everybody must get stoned" (Tutti devono essere strafatti), è ora apparentemente nel manuale dei dipendenti di quasi tutti i luoghi che richiedono un'interazione con i clienti.

La mia amica Shelley Clark, consulente per la ristorazione, ha osservato: "Troppo spesso, qualsiasi domanda o richiesta viene accolta con un'occhiata assente e con un "non c'è problema", molto scritto". È una bella cosa rispetto agli sguardi ostili che ricevo per aver interrotto le mie fantasticherie fuori dallo spazio. È ora di abbassare il salario minimo.

Perché no, visto che molti lavoratori dei negozi, dei ristoranti, delle lavanderie - e chi più ne ha più ne metta - sono diventati irrimediabilmente storditi. Sono strafatti, con gli occhi vuoti, disinteressati ai loro compiti, con l'alito che puzza di erba.

GrubHub vi ha portato il pollo General Tso's quando avete ordinato dei burritos di pollo? Colpa dei luoghi di ritrovo preferiti dai fattorini, ad esempio il negozio "Smoke & Draft" di fronte al mio palazzo sulla First Avenue, all'altezza della 75esima strada est, dove di recente una rissa con coltello sul marciapiede ha mandato due di loro all'ospedale.

Ho dato a un ragazzo di Pret a Manger una banconota da 20 dollari per una tazza di zuppa da 8 dollari. Ho chiesto un sacchetto. Lui ha preso i 20 dollari e si è subito dimenticato della zuppa, del mio resto, della borsa e di me. Si è allontanato, sventolando inspiegabilmente il mio Andrew Jackson come una bandiera, finché non ho fatto appello ai suoi colleghi.

Non vedevo tanto letargo indotta dall'erba dai tempi dell'università in Vietnam, quando così tanti compagni di scuola erano fatti che il loro sciacquone di erba, in preda al panico, durante una presunta retata della polizia, ha fatto traboccare le tubature del campus.

All'emporio di cibo gourmet dell'Upper East Side, Agata e Valentina, una cassiera era "così fuori di sé, fissava il vuoto mentre la gente aspettava in fila", mi ha detto un dirigente di banca che è un cliente abituale. "Si è dimenticata di darmi il resto. Ha chiuso la cassa. Ho dovuto aspettare che arrivasse qualcuno con la temuta chiave. Dopo dieci minuti per una transazione di 30 secondi, non si è nemmeno scusata".

Rispondendo a un mio tweet sui lavoratori disorientati, un follower ha scritto che "la donna che gestisce il banco di assistenza" presso un importante concessionario di Sunset Park "era chiaramente fatta... non aveva idea di cosa stesse succedendo. Ho perso la mia auto due volte durante l'assistenza di routine".

L'agente immobiliare Jordan Cohn ha twittato: "La mia carta di credito è stata appena smarrita da una cameriera di un ristorante. Sì, sparita, mai più vista. La mia ipotesi migliore è che sia finita nella spazzatura per sbaglio".

I nostri politici "progressisti" stanno gettando la nostra città nella spazzatura, e non è un caso.

