GRANDI CITTÀ U.S.A. E GETTA - GLI AMERICANI PROPRIO NON NE VOGLIONO SAPERE DI TORNARE NELLE METROPOLI DOPO LA PANDEMIA - SI STIMA CHE, NEGLI ULTIMI DUE ANNI, CIRCA 10 MILIONI DI PERSONE ABBIANO ABBANDONATO LE DIECI AREE METROPOLITANE PIÙ GRANDI DEGLI "STATES" - LA COLPA È ANCHE DEL MERCATO IMMOBILIARE IMPAZZITO E DELL'AUMENTO DEGLI EPISODI DI CRIMINALITÀ E DEI SENZATETTO - GLI UNICI STATI NON COLPITI DAL CALO DELLA POPOLAZIONE SONO...

Estratto dell'articolo di Alberto Simoni per “la Stampa”

los angeles

[…] Nell'America uscita dalla pandemia con l'inflazione fuori controllo da 18 mesi, i prezzi degli immobili – affitto e vendite – schizzati in alto e i mutui spinti dai tassi d'interesse al 5,25, giovani e famiglie hanno abbandonato le città e riscoperto sobborghi e zone rurali. La "fuga dalle metropoli" del 2021 è stata lievemente attenuata con i dati dell'ultimo rapporto Census del 2022, ma il trend sembra tracciato. Tanto che William H. Frey, della Brookings Institution, sostiene che, anche se l'effetto pandemia sta evaporando […] «il ritorno nelle città per molti sarà assolutamente evitabile». Ed è una sfida che diversi sindaci stanno affrontando.

senzatetto san francisco 26

Muriel Bowser, prima cittadini di Washington all'inizio dell'anno ha lanciato il comeback plan con l'obiettivo di costruire 9400 nuove case per 15mila persone entro il 2028 per attrarre nuovi residenti. […] Il sogno è raggiungere quota 1 milione nel 2045.

Però la capitale federale nel 2021 ha perso 20mila residenti, non è l'unica grande città a perdere abitanti. Nel 2021 il saldo era negativo per San Francisco, New York, Boston, St. Louis e Atlanta. Nessuna si è ripresa lo scorso anno anche se l'emorragia si è fermata. Los Angeles resta la contea più estesa e popolosa d'America, ma lo scorso anno la metropoli ha perso 90mila persone.

new york

Se aggreghiamo le dieci aree metropolitane più grandi d'America, in due anni hanno visto evaporare quasi un milione di persone. Frey ha osservato due cose: la prima è che c'è stata una diminuzione della popolazione nelle 88 città con più di 250mila abitanti. La seconda è che la pandemia ha accelerato, in maniera devastante, un trend già in atto da qualche parte a causa del mercato immobiliare impazzito […]

Un terzo elemento è la migrazione interna: San Francisco e New York hanno un saldo negativo, insieme a Los Angeles e partendo dal 2018, il numero di americani che ha cercato casa in quelle aree è sceso del 50%. Nella sola San Francisco il 2022 ha visto un decremento dell'immigrazione interna del 7%. […]

AUSTIN

La migrazione interna sta premiando le città del Sud e il Texas, l'economia florida, una bassa tassazione e scuole di buon livello, hanno contribuito a far sbarcare fra Forth Worth e Austin, fra Georgetown e Kyle in Tennessee migliaia di persone. Le ricette per rivitalizzare i centri sono diverse, le autorità cittadine sono convinte che il rilancio dell'economia e la fine delle restrizioni riempiranno di nuovo gli uffici, generare l'indotto tradizionale e allontanare homeless e criminalità.

san francisco 1 san francisco 3 TRAFFICO A NEW YORK senzatetto new york san francisco 7 san francisco 10 senzatetto new york

[…]

boston