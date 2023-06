GRANDI CLASSICI DELL’ESTATE ITALIANA: I CINGHIALI A SPASSO TRA I BAGNANTI IN SPIAGGIA – A SAN FRUTTUOSO DI CAMOGLI, PROVINCIA DI GENOVA, SI È PRESENTATA PER UNA PASSEGGIATA UNA FAMIGLIOLA DI UNGULATI, DURANTE IL PONTE DEL 2 GIUGNO: GLI ANIMALI, TRA LO STUPORE E LA PAURA DELLE PERSONE, HANNO INIZIATO A FRUGARE CON IL MUSO TRA GLI OGGETTI LASCIATI TRA GLI ASCIUGAMANI, POI SI SONO AVVICINATI VERSO IL MARE E…

Estratto da www.blitzquotidiano.it

cinghiali in spiaggia a san fruttuoso di camogli 4

Cinghiali a spasso nella spiaggia di San Fruttoso di Camogli, provincia di Genova. […] Come mostrano le immagini pubblicate rilanciate anche su YouTube, una famiglia di cinghiali con i suoi piccoli cuccioli ha invaso una delle spiagge più belle d’Italia, quella che si trova sotto l’abbazia di San Fruttuoso di Camogli.

E’ successo durante il Ponte del 2 Giugno. In spiaggia ci sono tanti turisti arrivati via mare e quelli arrivati in spiaggia attraverso i sentieri del parco di Portofino. I bagnanti sono stesi al sole o stanno facendo il bagno.

[…] gli animali camminano sulla spiaggia e frugano con il muso tra gli oggetti lasciati sugli asciugamani. Poi si avvicinano verso il mare e se ne vanno camminando sul bagnasciuga uno accanto all’altro.

“Roba da matti” sembra esclamare la gente che si trova in spiaggia. Gli animali […] Si avvicinano alla roccia che si trova sulla spiaggia e poi si allontanano.

