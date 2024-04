29 apr 2024 08:18

I GRANDI DILEMMI DELLE EREDITIERE – ELETTRA LAMBORGHINI RACCONTA DI AVER TROVATO IL CAVALLO DEI SUOI SOGNI MA, POVERINA, NON SA SE COMPRARLO O MENO. IL PROBLEMA, OVVIAMENTE, NON SONO I SOLDI: “LA MIA TESTA MI DICE NON LO PRENDERE PERCHÉ NON HAI TEMPO. QUANDO POSSO E CI SONO VADO SEMPRE DAL MIO CAVALLO MA ADESSO COSA CI FACCIO CON DUE CAVALLI? MA QUESTO ERA IL MIO SOGNO…”