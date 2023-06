GRASSO CHE VOLA – LA COMPAGNIA DI BANDIERA DELLA NUOVA ZELANDA, “AIR NEW ZEALAND”, PESERÀ I PASSEGGERI DEI SUOI AEREI: L’OBIETTIVO È RIDURRE AL MINIMO I CONSUMI DI CARBURANTE. LA PROCEDURA È VOLONTARIA E IL PESO SARÀ REGISTRATO IN MANIERA TOTALMENTE AUTONOMA, MA SERVIRÀ A FARE UNA STIMA DEL CONSUMO DI CARBURANTE, UNA DELLE VOCI DI COSTO PIÙ SIGNIFICATIVE, ED EVENTUALMENTE METTERNE MENO…

Estratto da https://tg24.sky.it/

air new zealand

La compagnia di bandiera della Nuova Zelanda, Air New Zealand, ha scelto di pesare i propri passeggeri come misura per ridurre i consumi di carburante, come riportato dalla CNN.

La procedura […] è completamente volontaria e il peso dei passeggeri viene registrato in modo anonimo […]. L'obiettivo […] è ottenere una stima del peso medio […] al fine di ottimizzare l'efficienza del consumo di carburante, che rappresenta una delle voci di costo più significative per una compagnia aerea.

ciccione in aereo 8

Alcune bilance per il pesaggio sono già state posizionate presso alcuni gate dell'aeroporto internazionale di Auckland. Questa procedura rimarrà attiva fino al 2 luglio e coinvolgerà complessivamente circa 10 mila passeggeri in partenza dallo scalo neozelandese.

[…] "Siamo consapevoli che salire sulla bilancia può suscitare preoccupazione, ma desideriamo rassicurare i nostri clienti che non ci sarà alcun display che mostrerà i dati. Il loro peso non sarà visibile né per gli altri passeggeri né per noi stessi". […]

ciccione in aereo 4 ciccione in aereo 7 ciccione in aereo 1 ciccione in aereo 3 ciccione in aereo 2 ciccione in aereo 6 ciccione in aereo 5 ciccione in aereo 9