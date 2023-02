GRATTA E TIRA – LA FINANZA HA SCOPERTO UNA BANDA DI NARCOTRAFFICANTI CHE AVEVA NASCOSTO OLTRE 100 CHILI DI COCAINA NELLE FORME DI PARMIGIANO – LA DROGA ERA STOCCATA IN DEPOSITI NELLE PROVINCE DI ASTI, ALESSANDRIA E CUNEO E DA LÌ DISTRIBUITA IN TUTTA ITALIA – LO SPACCIO DELLA COCA AVREBBE GENERATO UN GIRO D'AFFARI DA 20 MILIONI DI EURO

Da www.blitzquotidiano.it

cocaina nascosta nelle forme di parmigiano 1

Nascondevano la cocaina all’interno delle forme di parmigiano per sfuggire ai controlli: si tratta di oltre 100 chili di droga. Scoperti da una vasta operazione antidroga in tutta Italia della Guardia di Finanza di Torino.

I trafficanti di droga operavano nel Torinese, nella provincia di Asti e con ramificazioni in Lombardia, Veneto, Toscana, Sicilia e Sardegna. Fermate 10 persone (7 già in carcere e 3 agli arresti domiciliari). Sequestrati oltre 100 kg di droga che avrebbero generato introiti illeciti per 20 milioni di euro.

cocaina nascosta nelle forme di parmigiano 2

La cocaina poi veniva stoccata in depositi nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo e in altre aree del nord Italia, tra cui la provincia di Rovigo. Attraverso corrieri veniva infine distribuiti in varie regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Sicilia e Sardegna) per finire sulle piazze di spaccio.

Per il trasporto venivano utilizzati veicoli di proprietà o a noleggio. Ad aprile i finanzieri avevano scoperto 100 kg di cocaina all’interno di un camper, mentre a giugno altri 25 kg erano stati rinvenuti, in provincia di Asti, in un furgone diretto in Sardegna e occultati all’interno di 5 forme di formaggio.

cocaina nascosta nelle forme di parmigiano 3 cocaina nascosta nelle forme di parmigiano