“SO CHE LÌ SEI FELICE, QUI NON LO ERI, TI AMO” - LA LETTERA DI VIRGINIA ADRIANO, EX COMPAGNA DI SQUADRA DI JULIA ITUMA: "IL 18 SETTEMBRE HAI PRESO UN TRENO E TE NE SEI ANDATA. AVEVI DETTO CHE ERI STANCA. HO SBAGLIATO A NON ACCORGERMI CHE QUALCOSA NON ANDAVA. AVREI DOVUTO CAPIRTI, DI PIU’. VORREI AVERTI STRETTO PIÙ FORTE QUANDO TI HO…" – VIDEO