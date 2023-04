GRATTAMOSE! LA PROFEZIA DELLO “ZANZAROLOGO” ANDREA CRISANTI: “UNA NUOVA PANDEMIA? STATISTICAMENTE È IMPROBABILE CHE CE NE SIA UN’ALTRA A BREVE. IL COVID È FINITO” (SEGNATEVI 'STA FRASE!) – “CARNI SINTETICHE? SONO FAVOREVOLE, QUANDO VENNERO FUORI LE PIANTE GENETICAMENTE MODIFICATE TUTTI PENSAVANO FOSSERO IL DEMONIO ORA…” - VIDEO!

Da “Un Giorno da Pecora” - Rai Radio1

“Il Covid è finito come allarme sociale ed epidemia, io ormai non metto mascherina in nessun luogo, anche perché ho cinque dosi del vaccino. Se però fossi una persona sopra i 75 anni la metterei comunque. Una nuova pandemia? Statisticamente è improbabile che ce ne sia un’altra a breve”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il microbiologo e senatore Pd Andrea Crisanti.

Le carni sintetiche? “Quando vennero fuori le piante geneticamente modificate tutti pensavano fossero il demonio, ora invece grazie a queste mangiano miliardi di persone. Io sono favorevole all’innovazione tecnologica in campo alimentare”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il microbiologo e senatore Pd Andrea Crisanti.

