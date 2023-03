GRAZIE, SCIENZA - INTERVENTO RECORD ALL'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ DI ROMA DOVE È STATO ASPORTATO UN TUMORE DI 2 CHILI DAL FEGATO DI UNA BIMBA DI APPENA 10 MESI: LA PICCOLA, CHE ERA ARRIVATA A PESARE OTTO CHILI, È STATA SOTTOPOSTA A UN'OPERAZIONE DURATA OLTRE SEI ORE PER RIMUOVERE UN AMARTOMA MESENCHIMALE – I GENITORI SI ERANO ACCORTI CHE LA PICCOLA NON…

Estratto dell'articolo di www.lastampa.it

bambina in ospedale 4

Intervento record all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma: è stato asportato un tumore di 2 kg dal fegato di una bimba di appena 10 mesi e di soli 8 kg di peso. Oggi la bimba, che ha compiuto un anno da poco, sta bene, si alimenta senza problemi e ha ripreso a crescere regolarmente.

Il complesso intervento è durato oltre 6 ore ed ha rimosso un grosso amartoma mesenchimale dal fegato della lattante. L'intervento è stato eseguito con successo dall'équipe di Marco Spada, responsabile di Chirurgia Epato-Bilio Pancreatica e dei trapianti di fegato e rene del Bambino Gesù.

bambina in ospedale 2

Sono stati i genitori allarmati a portare la bimba al Pronto Soccorso del Bambino Gesù. A confronto con il fratellino gemello, mostrava un rigonfiamento dell’addome e inappetenza. L’ecografia subito eseguita ha mostrato una grossa lesione a contenuto liquido nel fegato.

[…] Sebbene raro in assoluto, è il secondo tumore in ordine di frequenza che può svilupparsi nel fegato in età pediatrica, soprattutto nei primi due anni di vita.

BAMBINA OSPEDALE

L’equipe del prof. Spada ha quindi deciso di adottare una strategia che permette di ottenere in poche settimane l'aumento del volume del fegato sano, destinato a rimanere dopo l'asportazione del tumore. Questa metodica di radiologia endovascolare, denominata embolizzazione portale, che è più spesso utilizzata nei pazienti adulti, consiste nel bloccare l'afflusso di sangue verso la parte di fegato occupata dal tumore e deviare tutto il flusso sanguigno della vena porta verso la parte sana del fegato.

[…]

bambinA in ospedale 3 bambinA in ospedale bambinA in ospedale 1