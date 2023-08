GREEN E LGBT-FRIENDLY: IL VERO LEADER DELLA SINISTRA È BERGOGLIO! – PAPA FRANCESCO: “ANCHE LE TRANSESSUALI SONO FIGLIE DI DIO. LA PRIMA VOLTA CHE SONO VENUTE IN VATICANO E MI HANNO VISTO, SE NE SONO ANDATE PIANGENDO, DICENDO CHE AVEVO DATO LORO UN BACIO. COME SE AVESSI FATTO QUALCOSA DI ECCEZIONALE” – “L’EDITTO” ECOLOGISTA DEL PONTEFICE ALLA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ DI LISBONA

TRANS IN VATICANO

IL PAPA, ANCHE LE TRANSESSUALI SONO FIGLIE DI DIO

(ANSA) - "La prima volta che un gruppo di transessuali è venuto in Vaticano e mi hanno visto,se ne sono andate piangendo, dicendo che avevo dato loro la mano, un bacio... Come se avessi fatto qualcosa di eccezionale per loro. Ma sono figlie di Dio!". Lo dice il Papa in una intervista a Vida Nueva rilasciata prima di partire per Lisbona

IL PAPA, VOGLIO SEMINARISTI NORMALI CHE GIOCANO A PALLONE

(ANSA) - "Una pastorale ideologica di sinistra o di destra o di centro è inutile, è già malata dall'inizio e fa male ai giovani". Lo dice il Papa parlando dei giovani in una intervista a Vida Nueva rilasciata prima di partire per Lisbona. E aggiunge: "Ho paura dei gruppi giovanili intellettuali, di chi chiama i giovani a riflettere e poi li riempie di idee strane". "Con i giovani dobbiamo usare il linguaggio delle mani, perché i giovani hanno bisogno di fare le cose, e il linguaggio delle gambe, che è camminare, non un laboratorio asettico". In linea con questo tema il Papa sottolinea anche che "abbiamo bisogno di seminaristi normali, con i loro problemi, che giocano a calcio, che non vadano nei quartieri a dogmatizzare…".

papa francesco alla giornata mondiale della gioventu lisbona +

CLIMA L'EDITTO DEL PAPA PAPA FRANCESCO "

Estratto dell’articolo di Domenico Agasso per “La Stampa”

Non usa parole di circostanza, papa Francesco. Affonda il coltello nel cuore di un problema globale che molti politici dimostrano di voler misconoscere: l'emergenza globale dei cambiamenti ambientali. Ma se i governanti non vi arrivano, il Papa chiede che siano i giovani ad attuare le giuste contromosse, senza accontentarsi «di semplici misure palliative o di timidi e ambigui compromessi».

giornata mondiale della gioventu lisbona

Alla Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona (Gmg) il Pontefice dice con forza a ragazze e ragazzi di tutto il mondo che «voi potete vincere la sfida del clima». L'appello del Vescovo di Roma è particolarmente accorato: «Questo anziano che vi parla - ormai sono vecchio - sogna che la vostra generazione divenga una generazione di maestri. Maestri di umanità. Maestri di compassione. Maestri di nuove opportunità per il pianeta e i suoi abitanti. Maestri di speranza. E maestri che difendano la vita del pianeta, minacciata in questo momento da una grave distruzione ecologica».

papa francesco alla giornata mondiale della gioventu lisbona +

C'è «l'urgenza drammatica di prenderci cura della casa comune. Tuttavia, ciò non può essere fatto senza una conversione del cuore e un cambiamento della visione antropologica alla base dell'economia e della politica». Lo afferma incontrando gli studenti dell'Università cattolica portoghese, ma si rivolge a tutta la generazione Greta Thunberg.

giornata mondiale della gioventu lisbona

Mette anche in guardia da un pericolo: «Le vie di mezzo sono solo un piccolo ritardo nel disastro», scandisce citando la sua enciclica «verde» e sociale «Laudato si'». Si tratta «invece di farsi carico di quello che purtroppo continua a venir rinviato: ossia la necessità di ridefinire ciò che chiamiamo progresso ed evoluzione». Perché, in nome «del progresso, si è fatto strada troppo regresso. Studiate bene questo che vi dico - ribadisce - in nome del progresso, si è fatto strada troppo regresso».

giornata mondiale della gioventu lisbona

Jorge Mario Bergoglio invita i giovani a vedere la questione nel suo insieme, in un'ottica di «ecologia integrale», e quindi di «ascoltare la sofferenza del pianeta insieme a quella dei poveri […]». […]

papa francesco alla giornata mondiale della gioventu lisbona PAPA FRANCESCO