GREEN PASS PER ENTRARE NEI LOCALI E SUI MEZZI? L’IDEA DI MACRON PIACE ANCHE AL GENERALE FIGLIUOLO: “POTREBBE ESSERE UNA BUONA SOLUZIONE” - LA MISURA DRACONIANA INCASSA IL PLAUSO DEL PD, PER IL M5S E' PREMATURO PARLARNE - LA MELONI BOCCIA LA SOLUZIONE FRANCESE: “L’IDEA DI MACRON È RAGGELANTE”

Da liberoquotidiano.it

Emmanuel Macron ha annunciato l'obbligo di mostrare il pass sanitario per entrare in caffè, ristoranti, centri commerciali, ma anche aerei, treni, pullman di lunga percorrenza e strutture mediche. E sembra voler andare nella stessa direzione anche il generale Francesco Figliuolo. "La vaccinazione è una delle chiavi per il ritorno alla normalità - ha premesso il commissario per l'emergenza Covid ai microfoni del Tg2 Post -. Per quello che mi riguarda, specie per convincere quelli che possono essere gli ultimi irriducibili, utilizzare il green pass per l’accesso ai servizi (come ristoranti o trasporti ndr) potrebbe essere una buona soluzione".

In effetti con l'annuncio del presidente francese, la Francia ha registrato il record di prenotazioni e non è escluso che Macron punti ancora più in alto. Il primo ministro ha avanzato l'ipotesi di rendere obbligatoria la somministrazione contro il coronavirus anche per tutti i cittadini. "Se la vaccinazione non aumenterà - è stato il suo ragionamento - bisognerà porsi la questione della vaccinazione obbligatoria per tutti i francesi". Non la pensa tanto diversamente Figliuolo che si pone come obiettivo quello di raggiungere l'80 per cento dei vaccinati entro settembre.

"Oggi siamo a 58 milioni di inoculazione - ha proseguito al Tg2 Post - questo significa 24 milioni e 200 mila italiani completamente vaccinati, un dato importante ma non basta, ora dobbiamo intercettare gli indecisi". Su questi ultimi si focalizza la campagna vaccinale del commissario che spera di raggiungere l'immunità di gregge, ma per farlo "il numero di incerti è fondamentale". Intanto l'Italia mette in cantiere la possibilità di produrre un vaccino tutto italiano. Magari quello di ReiThera, fermo da mesi in attesa della terza e ultima fase di sperimentazione, su cui Figliuolo si è detto comunque fiducioso: "Ho discusso con il ministro Giorgetti di questi temi. Aspettiamo la formalizzazione e dopo la terza fase potranno produrre nel giro di 5-6 mesi".

