GRETA E CAROLA, LEVATEVI DI MEZZO. C’È SPAZIO PER UNA SOLA “ECO QUEEN” E OVVIAMENTE NON È NESSUNA DELLE DUE – A 93 ANNI LA REGINA ELISABETTA HA BANDITO LE PELLICCE DAL SUO GUARDAROBA: NON NE COMPRERÀ DI NUOVE E, A PARTE L’ERMELLINO D’ORDINANZA PER LE OCCASIONI CHE GLIELO IMPONGONO, LA VEDREMO INDOSSARE SOLO CAPPOTTI E SCIALLI SINTETICI – E LE VECCHIE PELLICCE…

Da "www.amica.it"

La prima eco queen della storia ha 93 anni e secondo la sua sarta confidente Angela Kelly ha bandito le pellicce dal suo guardaroba. Le pellicce nuove. Non ne comprerà più. È il primo membro della Royal Family a ufficializzare la cosa.

Come Meghan Markle e Kate Middleton che al massimo hanno indossato colbacchi e manicotti e colli di pelo? Veri o no non lo sappiamo… Anche la Regina Elisabetta ha detto stop. D’ora in poi continuerà a usare l’ermellino d’ordinanza per le occasioni che glielo impongono (apertura del Parlamento, per esempio) e nulla più.

In realtà, la decisione non sembra nuova. L’ultima queen in pelliccia è quella del Natale 2015 a Sandringham. C’era già Kate Middleton, in famiglia. Meghan doveva ancora arrivare. La rivoluzionaria (anche) eco guerriera di famiglia adesso è lei…

La rivelazione è solo l’ultima della lunga serie legata all’uscita, a fine ottobre, del libro di Angela Kelly. In The Other Side of the Coin scrive: “Se sua Maestà deve apparire a un impegno e il clima è particolarmente freddo, dal 2019 vestirà solo pellicce finte per stare al caldo”.

L’ufficialità viene dal fatto che la regina ha approvato la pubblicazione del libro. Quindi tutto quanto è scritto ha il suo ok definitivo. La nota di Buckingham Palace dice: “Tutti i nuovi outfit disegnati per la Regina saranno di pelliccia finta”. Nulla si sa su quelle vecchie… Sarebbero circa 30. Probabile molte di più…

Sarà felice Stella McCartney, la Brit fashion designer più eco-impegnata. Ma del resto Elisabetta è la sovrana del primo Paese al mondo ad aver bandito le pellicce per motivi etici, nel 2000. E il 95 per cento è fur free. Gli animalisti hanno giudicato positivamente la decisione. Next step: bandire i copricapi in pelo della Guardia Reale (in orso canadese). E passare quindi agli abiti in pelliccia delle cerimonie ufficiali.

Nota curiosa per finire, in realtà una pelliccia finta la Regina Elisabetta l’ha già indossata, anche in un’occasione ufficiale. C’è infatti il sospetto che fosse fake il mantello indossato all’apertura del Parlamento nel 2009…

