13 nov 2023 11:35

GRETA, FACCE TARZAN! - DURANTE UNA MANIFESTAZIONE IN OLANDA UN CONTESTATORE HA STRAPPATO IL MICROFONO DI MANO A GRETA THUNBERG - L'ATTIVISTA, CHE INDOSSAVA UNA KEFIAH, INVECE DI PARLARE DI CLIMA, HA FATTO SALIRE SUL PALCO UNA RAGAZZA PALESTINESE E UNA AFGHANA CHE HANNO ACCUSATO ISRAELE DI GENOCIDIO - GRETA HA CONTINUATO A DISQUISIRE DI POLITICA INTERNAZIONALE E UN UOMO L'HA INTERROTTA DICENDO: "SONO VENUTO QUI PER UNA MANIFESTAZIONE PER IL CLIMA, NON PER UN EVENTO POLITICO" - VIDEO