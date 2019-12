GRETA A TERRA! DOPO 21 GIORNI E’ FINITA LA TRAVERSATA DELL'ATLANTICO SUL CATAMARANO: LA GIOVANE ATTIVISTA SBARCA A LISBONA E SI PREPARA PER LA CONFERENZA ONU SUL CLIMA CHE SI TIENE A MADRID - GRETA AVEVA LASCIATO GLI USA IL 13 NOVEMBRE SCORSO SALPANDO VERSO L'EUROPA. LA 16ENNE SVEDESE ERA ARRIVATA NEGLI STATI UNITI A BORDO DELLA BARCA A VELA DI PIERRE CASIRAGHI

Greta Thunberg è arrivata nel porto di Lisbona, di ritorno dal suo viaggio a zero emissioni - in catamarano - di rientro dagli Stati Uniti. La giovane attivista svedese parteciperà alla conferenza Onu sul clima che si tiene a Madrid.

Greta aveva lasciato gli Usa il 13 novembre scorso salpando verso l'Europa, con la speranza di arrivare in tempo per partecipare al summit sul clima cominciato il 2 dicembre a Madrid.

La 16enne attivista svedese era ripartita da Salt Ponds a Hampton, in Virginia. Lo aveva annunciato lei stessa su Twitter. "Sono molto felice di dire che spero di farcela ad essere al Cop25 di Madrid", aveva scritto Greta, spiegando che le era stato offerto un passaggio dalla coppia australiana di YouTuber Riley Whitelum e Alayna Carausu a bordo di un catamarano di 48 piedi, chiamato Le Vagabonde, una imbarcazione a emissioni zero.

La 16enne, diventata ormai icona mondiale della lotta al cambiamento climatico tanto che si è creato il movimento di givani Friday for future, rifiuta di viaggiare in aereo a causa delle emissioni di gas serra dei velivoli. Greta era arrivata negli Stati Uniti a bordo della barca a vela di Pierre Casiraghi per partecipare al vertice sul clima a New York alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'Onu, ed era in attesa di muoversi poi verso il Cile, dove era in programma il Cop25, ma il Paese ha rinunciato ad ospitare l'incontro a causa delle proteste. L'Onu ha poi accolto l'offerta della Spagna, e di celebrare il summit a Madrid.

