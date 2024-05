GRETA THUNBERG, CHE TESTA DI GAZA! - C'ERA ANCHE L'ECOATTIVISTA SVEDESE TRA I 5MILA MANIFESTANTI CHE SI SONO RADUNATI A MALMO PER OPPORSI ALLA PARTECIPAZIONE DELLA CANTANTE ISRAELIANA EDEN GOLAN A EUROVISION SONG CONTEST 2024 - LA RAGAZZA, CHE INDOSSAVA UNA KEFIAH, È PARTITA CON LA SUPERCAZZOLA SUI "GGGIOVANI": "MOSTRANO UNA VIA ALTERNATIVA AL MONDO". MA ALLA DOMANDA SUL PERCHÉ SI È UNITA ALLA PROTESTA, CINCISCHIA: "È GIUSTO COSI'"

Clima infuocato a Malmo per la partecipazione della cantante israeliana Eden Golan a Eurovision Song Contest 2024. La cantante israeliana è stata obbligata dal suo team, ma soprattutto dai servizi di sicurezza israeliani, a restare nella sua stanza d'albergo per questione di sicurezza perché, all'esterno, migliaia di manifestanti pro-Palestina, inclusa l'attivista Greta Thunberg avvolta in una kefiah, ne hanno chiesto la sua esclusione. Tra i manifestanti cartelli con la scritta: "Benvenuti al concorso canoro del genocidio".

[…] L'agenzia di sicurezza nazionale israeliana Shin Bet ha avvertito Eden Golan di non lasciare la sua stanza d'albergo se non per le esibizioni a causa delle attese manifestazioni pro-Palestina a Malmö. Sono più di 5000 le persone che si sono radunate in piazza contro di lei: non vogliono la partecipazione di Israele alla kermesse canora. La misura di sicurezza si è rivelata quindi giusta.

Le parole di Greta Thunberg

Greta Thunberg ha anche parlato alla Reuters: "I giovani stanno mostrando una via alternativa al mondo, stanno mostrando come dovremmo reagire a quello che sta succedendo". Alla domanda sul perché si è unita alla protesta, però, Greta Thunberg si è rifiutata di rispondere dicendo solo che "è giusto così". […]

