(ANSA-AFP) - L'attivista ambientalista Greta Thunberg è stata multata oggi da un tribunale di Stoccolma per non aver rispettato l'ordine della polizia di stare lontana durante due azioni di blocco per il clima, secondo quanto ha constatato un giornalista dell'Afp presente sul posto. L'attivista svedese è stata multata di 6.000 corone svedesi (512 euro) e 1.000 corone (85 euro) di risarcimento danni, ha precisato la corte.

A marzo Greta Thunberg e un piccolo gruppo di attivisti hanno bloccato per diversi giorni l'ingresso principale del Parlamento svedese. I parlamentari potevano comunque accedere all'edificio tramite accessi secondari. L'attivista è stata spostata dalla polizia il 12 e 14 marzo, dopo essersi rifiutata di lasciare la zona. Greta Thunberg, processata per due capi d'accusa di disobbedienza civile, ha negato le accuse.

Alla domanda del giudice sul perché non avesse obbedito agli ordini della polizia, ha risposto: "Perché c'era un'emergenza (climatica, ndr) e c'è sempre un'emergenza. E in caso di urgenza, tutti abbiamo il dovere di agire". "Le leggi attuali proteggono le industrie estrattive invece di proteggere le persone e il pianeta, cosa che penso dovrebbe essere così", ha detto, lasciando l'aula.

In Svezia l'attivista è già stata multata due volte, nel luglio e nell'ottobre 2023, per disobbedienza civile nel corso di azioni simili. A febbraio, un giudice londinese ha deciso di far cadere le accuse contro di lei per disturbo dell'ordine pubblico durante una manifestazione contro l'industria degli idrocarburi tenutasi in ottobre nella capitale britannica.

