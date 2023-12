I GRETINI NON VANNO MAI IN VACANZA – GLI ATTIVISTI DI EXTINCTION REBELLION HANNO COLORATO DI VERDE IL CANAL GRANDE DI VENEZIA, RILASCIANDO UN “LIQUIDO TRACCIANTE” USATO SOLITAMENTE PER SEGNALARE PERDITE D’ACQUA NELLE TUBATURE – ALCUNI DI LORO SI SONO CALATI CON CORDE E IMBRAGATURA DAL PONTE DI RIALTO ESPONENDO UNO STRISCIONE CON LA SCRITTA "COP28: MENTRE IL GOVERNO PARLA NOI APPESI A UN FILO" – DUE GIORNI FA GLI ECO-VANDALI DI ULTIMA GENERAZIONE AVEVANO LANCIATO FANGO E POLVERE DI CACAO CONTRO LA BASILICA DI SAN MARCO…

Estratto dell’articolo di www.open.online

Venezia torna a essere lo scenario della protesta dei gruppi ambientalisti a pochi giorni dal lancio di fango e polvere di cacao contro la Basilica di San Marco per mano di Ultima Generazione. Questa volta sono le acque della laguna le protagoniste della dimostrazione. Gli attivisti di Extinction Rebllion hanno liberato nel Canal Grande delle sacche di fluoresceina, una sostanza innocua, un “liquido tracciante” che viene immesso nelle tubature o negli scarichi per segnalare perdite d’acqua.

E così l’acqua si è colorata di un verde acceso, così come era successo lo scorso maggio, sebbene in quel caso non fu rivendicato dagli ambientalisti. Mentre la fluoresceina tinteggiava l’acqua, un gruppo di attivisti si è calato dal celebre ponte di Rialto con corde e imbracature, srotolando uno striscione sul quale vi era scritto: «Cop28: mentre il governo parla noi appesi a un filo», un riferimento alla conferenza sul clima in corso in questi giorni a Dubai.

[…] Durante le numerose conferenze, è stato anche presentato un rapporto che vede crollare l’Italia di 15 posizioni nella classifica delle performance climatiche.

Dopo le critiche al paese ospitante della conferenza, gli Emirati Arabi Uniti, «uno Stato la cui economia si regge sul petrolio» – e non va tanto meglio il prossimo anno, quando si terrà in Azerbaigian – l’appello si conclude: «Le Cop hanno fallito e la politica non farà nulla per fermare la crisi in corso. Ci ribelliamo davanti a questa inazione, non possiamo restare in silenzio mentre il nostro futuro viene svenduto alle industrie del fossile. Chiediamo al governo di agire ora per ridurre le emissioni, e continueremo a ribellarci finché non sarà costretto a farlo».

