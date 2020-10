GRILLETTI PARLANTI - DIETRO L’OMICIDIO-SUICIDIO DI FORMELLO C’E’ UN TRAFFICO D’ARMI CON TEHERAN? - LA VITTIMA SI CHIAMA SAID FIROUZ, FIGLIO DELL'EX AMBASCIATORE A ROMA AI TEMPI DELLO SCIÀ, È SOTTO INCHIESTA PER UN TRAFFICO DI ELICOTTERI E DRONI MILITARI. AVREBBE TENTATO DI RIFORNIRE IL REGIME DEGLI AYATOLLAH SU CUI PENDE UN SEVERO EMBARGO INTERNAZIONALE – L’ASSASSINO, CHE POI SI E’ AMMAZZATO, È UN SUO CONNAZIONALE. MA TRA I DUE C’ERA ANCHE UN PRESTITO NON RESTITUITO…

Estratto dell'articolo di Giuseppe Scarpa per il Messaggero

Traffico di armi con Teheran. Il mistero avvolge l' assassinio di un iraniano a Formello, un paesino di 13mila abitanti alle porte di Roma. Gli ha puntato la pistola in faccia e ha premuto il grilletto. Said Ansary Firouz, 68 anni, è crollato a terra ed è morto. A fare fuoco, martedì, un connazionale di 47 anni. L' uomo poi ha rivolto su di sé la semiautomatica e ha sparato.

Un omicidio - suicidio. Tuttavia quello che potrebbe essere archiviato come un terribile fatto di sangue, legato a un litigio su un prestito di denaro, nasconde una serie di interrogativi. Domande a cui gli inquirenti, il nucleo investigativo dei carabinieri di Ostia, dovranno cercare di fornire una risposta.

La vittima Said Ansary Firouz è un uomo dalle mille vite, figlio dell' ambasciatore iraniano a Roma ai tempi dello Scià, venditore di fuoriserie ai calciatori e soprattutto sospetto trafficante di armi. Il 68enne avrebbe cercato di piazzare un' importante partita in Patria. Avrebbe tentato di rifornire il regime degli ayatollah su cui pende un severo embargo internazionale. Tant' è che nei giorni scorsi al 68enne Said Ansary Firouz è stato notificato un avviso di garanzia per traffico internazionale di armi.

Ad ogni modo questa è solo un' ipotesi su cui lavorano gli investigatori in merito all' assassinio del 68enne, ucciso da un connazionale. Un ex dipendente del salone automobilistico di Said Ansary Firouz, la Virtù srl specializzata in macchine d' epoca.

La lite sarebbe generata per una questione di debiti. Il 47enne Foloty Kave aveva un credito nei confronti della vittima.

Ci sarebbero stati più volte degli incontri per cercare di trovare una soluzione. Ma niente.

Questa è la versione che la moglie ha fornito ai militari di Ostia. La compagna ha raccontato di essere a conoscenza delle incessanti pressioni che Foloty Cave esercitava sul marito.

