GRILLETTI PER LA TESTA - FRATELLI D'ITALIA VUOLE MODIFICARE LA LEGGE SULLA CACCIA: TRA LE PROPOSTE C'E' L'ABBASSAMENTO A 16 ANNI DELL'ETÀ IN CUI SI PUÒ IMBRACCIARE UN FUCILE, L'ESTENSIONE DELLA STAGIONE VENATORIA DA SETTEMBRE A FEBBRAIO E L'ADDIO ALLE "GIORNATE DI SILENZIO" - LA PROTESTA DELL'OPPOSIZIONE E DELLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE: "SIAMO ALLA FOLLIA DI UNA DESTRA PISTOLERA". MA FDI CONTROBATTE: "È MOLTO MENO PERICOLOSO DARE UN FUCILE A UN MINORENNE IN CAMPAGNA CHE DARGLI UN'AUTO IN CITTÀ..."

Estratto dell'articolo di Antonio Bravetti per “la Stampa”

cacciatore

Fucili ai 16enni, stagione della caccia estesa da settembre a febbraio, possibilità di sparare tutto l'anno per i dipendenti di attività turistiche, agricole e anche venatorie. È la riforma della normativa sulla caccia messa a punto da Fratelli d'Italia. Un disegno di legge incardinato in commissione Industria del Senato che subito suscita lo sdegno delle opposizioni e delle associazioni animaliste. «Siamo alla follia di una destra pistolera», dice Riccardo Magi di +Europa. «Irresponsabili», attacca Walter Verini (Pd). Una maggioranza «senza morale», aggiunge Angelo Bonelli (Avs).

cacciatore 2

Il ddl, che porta la prima firma del senatore veneto Bartolomeo Amidei, si propone di rivedere la legge sulla caccia del 1992 […] Per spiegare il modello che ha in mente, FdI paragona «il patrimonio faunistico a un grande albero da frutto che, in condizioni ottimali, produce frutti rigogliosi. Per creare o mantenere queste condizioni ottimali dobbiamo anche potarlo. Tutto questo deve sicuramente essere fatto da mani esperte». E quali mani più esperte di quelle che abbattono gli animali? […]

FUCILE CACCIA

Nei 17 articoli del ddl si estende di quasi due mesi la stagione venatoria, anticipandola a inizio settembre e fino a tutto febbraio. Addio alle giornate di silenzio (martedì e giovedì): ogni doppiettista potrà scegliere tre giorni a settimana per le sue battute. Via, invece, alla caccia sulla neve, non più limitata al solo arco alpino, ma estesa a tutti i campi nevosi. Si potrà sparare anche nelle zone di piena dei fiumi, nonostante l'esplicito divieto dell'Unione europea. Cade anche il limite che riguarda le esche: si potrà catturare a fini di richiamo qualsiasi specie cacciabile […] L'Ispra verrà depotenziato, facendolo passare sotto l'ala della presidenza del Consiglio dei ministri, non più del ministero dell'Ambiente.

CACCIATORI

Inoltre, alcuni reati di caccia considerati "minori" saranno derubricati a sanzioni amministrative.

A far notizia è soprattutto l'articolo 5, che abbassa a 16 anni l'età in cui si può imbracciare un fucile, previo «assenso scritto dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale». Non è troppo? «È molto meno pericoloso dare un fucile a un minorenne in un ambiente di campagna che dargli un'auto in città. Credo che ci siano molti più incidenti sulle strade provocati da 18enni che nelle battute di caccia. E poi ci sono già tanti ragazzi che vanno a caccia col papà, o vogliamo far finta di nulla?».

CACCIATORE

Amidei sottolinea che per prendere un'arma il minorenne dovrà «sostenere un corso formativo, passare prima da un porto d'armi, fare prove di tiro. Insomma, c'è tutto un percorso mica semplice, il ragazzo viene accompagnato». […]

CACCIATORE