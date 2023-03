GRILLETTI PER LA TESTA – A OSTIA, VICINO ROMA, UN 60ENNE AVEVA TRASFORMATO LA SUA CANTINA IN UN LABORATORIO CLANDESTINO PER LA RIPARAZIONE E LA COSTRUZIONE DI ARMI – L’UOMO, ARRESTATO DAI CARABINIERI, COSTRUIVA I SILENZIATORI PER LE PISTOLE CHE VENIVANO USATE NELLE PIAZZE DI SPACCIO – NELL’ULTIMO MESE TRA OSTIA E FIUMICINO I MILITARI HANNO SEQUESTRATO 8 PISTOLE E OLTRE 6 MILA MUNIZIONI…

Estratto dell’articolo di Raffaele Marra per “il Messaggero”

armi sequestrate a ostia 4

Arrestato ad Ostia incensurato che in casa fabbricava silenziatori artigianali per pistole e fucili. L'uomo un 60enne senza precedenti penali che abita in un condominio privato nei pressi dell'ospedale Grassi, a Ostia Levante aveva trasformato la sua cantina in un arsenale o meglio una fabbrica clandestina per riuscire a rifornire i silenziatori per le armi utili a gestire la piazza di spaccio di via delle Ebridi e destinate ai depositi sotterranei ricavate nelle "Case rosse" (case Ater nel cuore di Ostia Ponente) a Ostia Nuova e controllate dagli uomini legati ai clan Spada e Fasciani.

armi sequestrate a ostia 3

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia hanno rinvenuto nella sua abitazione una pistola Beretta calibro 6.35, con serbatoio carico e canna modificata 3 silenziatori artigianali, 3 munizioni di calibro 22 short (cartuccia a percussione anulare per armi da fuoco sia lunghe che corte, ndr), numerosi bossoli già esplosi, strumenti per la lavorazione del metallo, quali un tornio, una mole ed altri attrezzi specifici usati per modificare le canne delle armi e costruire i silenziatori.

armi sequestrate a ostia 2

Le porte metalliche della cantina erano modificate per usarle anche per riporre e tenere a portata di mano l'attrezzatura necessaria alla fabbricazione e riparazione delle armi. Durante la perquisizione è stata rinvenuta anche una carabina calibro 22 con ottica di precisione montata ed il relativo munizionamento, su cui sono in corso accertamenti per la verifica della documentazione relativa alla detenzione. […]

armi sequestrate a ostia 1

In particolare, nel corso dell'ultimo mese, tra Ostia e Fiumicino, i carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Ostia hanno sequestrato in totale 8 pistole, più di 6500 munizioni, oltre ad ordigni artigianali e numerosi parti di armi (in particolare, silenziatori) e purato all'arresto di 3 persone […]