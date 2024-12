2 dic 2024 12:56

GRILLETTI PER LA TESTA - IN PROVINCIA DI MANTOVA UN 16ENNE SPARA IN BOCCA A UN 17ENNE SULL'AUTOBUS, PENSANDO CHE LA PISTOLA CHE STAVA MANEGGIANDO FOSSE UN’ARMA A SALVE - IL RAGAZZO FERITO SI È SALVATO MIRACOLOSAMENTE, RIPORTANDO SOLO DELLE LESIONI ALLA BOCCA - IL MOTIVO DEL GESTO? TRA GLI ADOLESCENTI È SCOPPIATA UNA LITE AL CULMINE DELLA QUALE IL 16ENNE, ORA IN CARCERE, HA PREMUTO IL GRILLETTO - IL 16ENNE DOVE HA PRESO LA PISTOLA? CHI GLIEL'HA DATA?