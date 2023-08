11 ago 2023 16:48

GRILLETTI PER LA TESTA - LO SCAMBIA PER UN LADRO, IN REALTÀ È IL PADRONE DI CASA: A ROMA UN POLIZIOTTO SPARA A UN 30ENNE - DALL’ABITAZIONE DEL MALCAPITATO, A DETTA DEI VICINI, PROVENIVANO “RUMORI STRANI E SOSPETTI”. SOLO CHE NESSUNO RISPONDEVA AL CITOFONO. QUANDO GLI AGENTI SONO ENTRATI IN CASA, IL GIOVANE SI SAREBBE DIRETTO VERSO DI LORO SENZA PARLARE NÉ FERMARSI E UN POLIZIOTTO HA FATTO FUOCO. IL 30ENNE E' RICOVERATO MA NON E' IN PERICOLO DI VITA...