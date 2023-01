16 gen 2023 15:01

GRINGO, BUTTA LA SIGARETTA! – IN MESSICO È STATO VIETATO IL FUMO IN TUTTI I LUOGHI PUBBLICI, ANCHE ALL’ESTERNO. MA NEL PAESE IN CUI PARTE DELLA POLIZIA È CONTROLLATA DAI BOSS DEL NARCOTRAFFICO, CHI CONTROLLERÀ E MULTERÀ LE PERSONE CHE SI ACCENDONO UNA SIGARETTA IN SPIAGGIA? – GIÀ IN MOLTI, IN MESSICO, CREDONO CHE GLI AGENTI DI POLIZIA ACCETTERANNO BUSTARELLE PER CHIUDERE UN OCCHIO...