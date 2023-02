GROSSA CRISI PER I "BENNIFER" - L'ETERNA LUNA DI MIELE E' FINITA: TRA JENNIFER LOPEZ E BEN AFFLECK C'E' ARIA DI TEMPESTA – I DUE SONO STATI AVVISTATI POCO SORRIDENTI AI GRAMMY: LA CANTANTE HA CAZZIATO L'ATTORE "COLPEVOLE" DI NON MOSTRARSI MOLTO PARTECIPE E LUI, PER TUTTA RISPOSTA, HA TENUTO IL BRONCIO FINO ALLA FINE DELLA SERATA – LA MARETTA TRA I DUE E' INIZIATA QUANDO… VIDEO

Estratto dell'articolo di Manuela Minucci per www.lastampa.it

Prima la fede nuziale che sparisce dall’anulare di lei. Poi le liti in albergo. Infine la scenata (più o meno implosa) ai Grammy. Con lui che esibisce una faccia come dire «che ci sto a fare io qui», e lei che lo rimprovera di brutto, con un urlo sussurrato all’orecchio: «Assumi un’aria più partecipe e sorridente PLEASE!». Ben l’ha guardata, luccicante nel suo abito da grand-soireè Gucci come fosse un cofanetto Sperlari (o per chi boomer non è, di Macaron Ladurée ) e fa una smorfia a forma di sorriso che è peggio del broncio.

Alla fine della serata lui cercherà di baciarla – così, per il quieto vivere – e lei si sottrarrà con espressione stizzita. Il resto l’hanno visto solo alcuni invitati al premio che hanno raccontato di un rientro in hotel della coppia piuttosto agitato. Proprio loro che si tenevano per mano 24 ore su 24, quasi fossero ammanettati.

Ce n’è abbastanza per dire che tra le due star finiti i lustrini da matrimonio patinato, (uno, due, centomila), ora c’è aria di coriandoli sul pavimento, da festa finita.

[…] Il primo a lanciare il dubbio sulla tenuta del matrimonio dei Bennifer è stato il portale RadarOnline, qualche settimana fa, che ha sganciato la bomba con dettagli che suonavano parecchio verosimili: le cause della crisi tra Ben Affleck e Jennifer Lopez si sarebbero annidate nell’eccessivo stakanovismo di lei, piena di lavoro tra set e studio, e nell’ultimo vizio rimasto a lui, il fumo, che la super healthy popstar non sopporterebbe più.

La rilassatezza casual dell'attore e regista, poi, starebbe mandando fuori giri l’idea di «coolness forzata» di Jennifer Lopez, che starebbe intervenendo pesantemente anche sul guardaroba del neomarito per renderlo più glam. I rapporti tra i figli, poi, non sarebbero così idilliaci come inizialmente sembrava essere: i gemelli Emme e Max figli di Jennifer Lopez non sopporterebbero molto il trio Violet, Seraphina e Sam figli di

