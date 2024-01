GROSSO GUAIO A CHINATOWN - A MILANO, TRE CINESI DI 19, 20 E 31 ANNI SONO STATI ARRESTATI PER IL TENTATO OMICIDIO DI UN CONNAZIONALE 25ENNE - IL POVERO DISGRAZIATO SI TROVAVA IN UN RISTORANTE DI CHINATOWN: È STATO ATTACCATO DA UN UOMO, ARMATO DI COLTELLO E IL VOLTO COPERTO DA UN CASCO INTEGRALE, CHE L'HA COLPITO PIU' VOLTE AL COLLO E AL TORACE - I TRE SONO STATI FERMATI DOPO CHE…

La Polizia […] ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre cinesi di 19, 20 e 31 anni residenti in Italia e ritenuti responsabili in concorso di tentato omicidio aggravato ai danni di un connazionale di 25 anni, […] all'interno di un ristorante in via Lomazzo, nella Chinatown di Milano. […] un uomo vestito con abiti neri indossando casco integrale nero […], con un coltello, l'ha colpito più volte al collo e al torace.

Secondo le indagini, dopo aver saputo della presenza della vittima in zona Chinatown, il 20enne l'avrebbe intercettata e seguita, comunicandone la posizione all'interno del ristorante al complice 31enne che l'ha accoltellata per poi fuggire aiutato da una terza persona.

