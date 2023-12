È GROSSO E NON CI ENTRA - LA BARZELLETTA DELLA LINEA FERROVIARIA MILANO -CHIASSO CHE, IN REALTÀ, SI FERMA A COMO SAN GIOVANNI. IL MOTIVO? I NUOVI TRENI “CARAVAGGIO” DI TRENORD SONO TROPPO ALTI PER TRANSITARE NELLA GALLERIA DI MONTE OLIMPINO, DOVE PASSA LA TRATTA FERROVIARIA TRA ITALIA E SVIZZERA - TRENORD RIBATTE DICENDO CHE È LA GALLERIA A ESSERE TROPPO PICCOLA...

La Milano-Chiasso? In realtà di ferma a Como San Giovanni. Ed è scontro sulle colpe. I nuovi treni Caravaggio di Trenord sono infatti troppo alti per transitare nella galleria di Monte Olimpino, dove passa la tratta ferroviaria tra Italia e Svizzera. Così ora che i nuovi convogli sono stati messi in linea, si sono moltiplicati i disagi per i passeggeri.

Centinaia di pendolari, insomma, si ritrovano a dover scendere nello scalo lariano invece di raggiungere Chiasso. In sostanza, ai passeggeri che vogliono raggiungere la Svizzera conviene capitare a bordo di un treno più vecchio. Il Caravaggio, al momento, è il mezzo meno conveniente per raggiungere Chiasso, pur essendo il più nuovo. Ma Trenord ribatte che in realtà i suoi treni non c’entrano nulla. Anzi, l’azienda è vittima.

Il problema sarebbe tutt’altro: “Nessuna beffa e nessuna sorpresa per il nuovo Caravaggio ‘troppo grande’ per passare nella galleria che collega Como a Chiasso. [...] non il treno, ma è la galleria di Chiasso ad essere inadeguata alle esigenze dell’alta domanda di mobilità ferroviaria espressa dai territori lombardi”, è l’arzigogolata risposta di Trenord. [...]

