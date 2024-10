27 ott 2024 14:00

GROSSO SPAVENTO PER WANDA NARA, CHE È CADUTA DURANTE L'ULTIMA PUNTATA DI “BAKE OFF CELEBRITIES” IN ARGENTINA - "FINIRANNO PER UCCIDERMI" - LA CONDUTTRICE ERA ALLA POSTAZIONE DI UNA CONCORRENTE QUANDO, ALL'IMPROVVISO, SI È ACCASCIATA A TERRA. IL PRIMO A SOCCORRERLA È STATO LO CHEF DAMIAN BETULAR: "RAGAZZI, WANDA È CADUTA. SI È UCCISA". LADY ICARDI, CHE E’ SCIVOLATA PER LA SECONDA VOLTA NELLO STESSO PUNTO, HA SPIEGATO RIGUARDO ALLA SUA CADUTA CHE…