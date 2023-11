15 nov 2023 19:30

I GRUPPI DELLA GUERRIGLIA ISLAMICA HANNO DUE COSE IN COMUNE: L’ODIO PER ISRAELE E QUELLO PER L’OCCIDENTE - DALL’IRAQ ALLA SIRIA, CI SONO DECINE DI GRUPPI SEMIAUTONOMI E FORMAZIONI MINORI - TUTTI RISPONDONO A TEHERAN DA CUI RICEVONO SOSTEGNO MILITARE E FINANZIARIO - IL BLOCCO MAGGIORITARIO È QUELLO PALESTINESE, IN PRIMA LINEA NELLA BATTAGLIA PER GAZA E IN CISGIORDANIA: BRIGATE AL QASSAM DI HAMAS, BRIGATE AL QUDS DELLA JIHAD, BRIGATE AL AQSA DEL FATAH, COMITATI POPOLARI, MUJAHEDDIN O LE MILIZIE CRESCIUTE NELLA CISGIORDANIA…