8 dic 2022 13:30

IL GRUPPO ANARCHICO GRECO “CARLO GIULIANI REVENGE NUCLEI” HA RIVENDICATO L’ATTENTATO CONTRO SUSANNA SCHLEIN – SAREBBERO STATI LORO A DARE FUOCO ALLE DUE AUTO DEL PRIMO CONSIGLIERE DELL’AMBASCIATA ITALIANA AD ATENE, COME FORMA DI SOLIDARIETÀ AD ALFREDO COSPITO, L’ANARCHICO IN CARCERE DA PIÙ DI DIECI ANNI, AL 41 BIS, PER LA GAMBIZZAZIONE DI ROBERTO ADINOLFI, NEL 2012…