MAMMA E PAPÀ SI FIDANO DELLA SCIENZA E NON DELLE CAZZATE NO VAX - A POCHE ORE DALL'APERTURA DELLE VACCINAZIONI AI BIMBI, SONO SCHIZZATE LE PRENOTAZIONI IN LOMBARDIA, CHE HA DATO IL VIA LIBERA DOMENICA MATTINA: SONO STATE REGISTRATE SUBITO 23.252 MILA RICHIESTE, SU UNA PLATEA DI 600 MILA RAGAZZINI DA VACCINARE - GIÀ MOLTI GENITORI HANNO ISCRITTO I PROPRI FIGLI NELLE LISTE SENZA FARSI INTIMORIRE DA CHI SUGGERIVA DI ASPETTARE, IN MANCANZA DI GRANDI NUMERI DI VACCINAZIONI PEDIATRICHE NEL MONDO…