2 lug 2023 19:50

IL GRUPPO WAGNER GUIDATO DA YEVGENY PRIGOZHIN AVREBBE RICEVUTO DALLO STATO RUSSO OLTRE 17,5 MILIARDI DI EURO, DIVISI IN CONTRATTI GOVERNATIVI E SERVIZI FORNITI DALLA HOLDING CONCORD IN MANO ALL'EX CUOCO DI PUTIN - LO HA SOSTENUTO IL PRESENTATORE TELEVISIVO RUSSO DMITRY KISELEV DURANTE UNA TRASMISSIONE SUL CANALE ROSSIJA 1: “QUESTO NON SIGNIFICA CHE ABBIANO GUADAGNATO COSÌ TANTO, MA COMUNQUE DIMOSTRA L'ENTITÀ DEL BUSINESS E LA PORTATA DELLE AMBIZIONI”