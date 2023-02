GUALTIERI, DRIZZA LE ANTENNE! – NEL CENTRO DI ROMA, SUL TETTO DI UN PALAZZO A POCHI PASSI DA PIAZZA NAVONA, SONO COMPARSE QUATTRO GRANDI ANTENNE – LE PROTESTE DEI RESIDENTI SI SONO TRADOTTE IN UN ESPOSTO IN PROCURA PER SMANTELLARE L'IMPIANTO. MENTRE IN CAMPIDOGLIO LE OPPOSIZIONI HANNO PRESENTATO UN'INTERROGAZIONE AL SINDACO (PER MANCANZA DI PROVE) GUALTIERI

antenna montata su un palazzo in via Cancello pieno centro di Roma

Una casa in centro «vista antenna». È uno dei tanti paradossi, stavolta denunciato dai residenti, con tanto di esposto in procura per il sequestro del cantiere e l’eliminazione dell’impianto.

La vicenda è stata fatta propria dal capogruppo capitolino della Lega, Fabrizio Santori che ha presentato un’interrogazione urgente: «Subito chiarimenti in merito all’installazione di una stazione radio base in via del Cancello 20, nel cuore di Roma. L’antenna risulterebbe più in basso dell’edificio limitrofo, che dista appena due metri. Ci chiediamo come mai, a fronte dei pareri negativi degli altri uffici competenti, il Dipartimento Urbanistico di Roma Capitale abbia lasciato in piedi la propria iniziale autorizzazione - tuona Santori -.

Il sindaco Gualtieri e il presidente del I Municipio Bonaccorsi facciano chiarezza su un pasticcio in salsa burocratica che sta distruggendo via del Cancello, accanto a via dell’Orso, nel pieno centro storico della città patrimonio dell’Unesco» […].

