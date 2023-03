GUALTIERI È IL MIGLIORE AMICO DEI CANI – IL COMUNE DI ROMA HA STANZIATO 3,6 MILIONI DI EURO PER RIPULIRE 127 AREE DOVE FAR GIOCARE I CANI E PER COSTRUIRNE DELLE NUOVE – IL SINDACO DI ROMA SI È ACCORTO CHE NEI PARCHI DELLA CAPITALE LE AREE PER I CANI FACEVANO TALMENTE SCHIFO CHE NON POTEVANO ESSERE UTILIZZATE NEANCHE PER FAR FARE I BISOGNI...

Estratto dell’articolo di Francesco Pacifico per “il Messaggero”

Ci saranno recinzioni di sicurezza, siepi curate, panchine, fontanelle, cestini, nuove pavimentazioni per evitare che soprattutto i padroni più anziani possano scivolare, e, soprattutto, agility dog. Cioè gli attrezzi per far giocare e tenere in forma gli animali. Il Comune di Roma ha stanziato 3,6 milioni di euro sia per riqualificare 127 aree cani cittadine preda del degrado (e di fatto inagibili) sia per costruirne sette nuove.

E che la situazione su questo fronte sia spesso disastrosa come denunciano le associazioni animaliste, lo conferma anche il Campidoglio dopo i sopralluoghi fatti dal dipartimento Tutela ambientale. Non a caso, nella relazione, si legge che la maggior parte degli spazi della Capitale «versano in uno stato di degrado che le rende in taluni casi impraticabili sia per l'igiene dei cani sia per i padroni». […]

Le nuove aree cani sorgeranno in via Tuscolana, alla Barcaccia, tra via Giulio Aristide Sartorio e via Aristide Leonori, a via Giannipoli, a via Fiume Giallo, al Parco del Pineto precisamente a Casali Torlonia, tra via Jacini e la Scarpata di corso Francia, a Mezzocamino in viale Gianluigi Bonelli.

Qui, come nelle strutture già esistenti, sono previste la realizzazione di cancellate di sicurezza sia di recinzioni più basse per dividere i cani in base alla taglia, altri elementi di separazione come siepi o reti a maglia fitta, cestini, aree di sosta, prati sintetici per fare sgambettare gli animali, alberature per l'ombreggiamento, fontanelle anche all'ingresso per permettere ai padroni di pulire i cani prima di portarli a casa. […]

