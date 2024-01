GUALTIERI IN THE USA! - IL SINDACO DI ROMA HA PRESO D’ASSALTO IL RED CARPET DEI GOLDEN GLOBE E SI E’ MOSSO COME UN ADOLESCENTE ECCITATO – SI E’ FATTO UNA FOTO CON DUA LIPA E POI HA AVVICINATO I DIVI DI HOLLYWOOD PER FARSI IMMORTALARE CON LORO – DA MARYL STREEP A WILLEM DEFOE, IL SINDACO SE LI E’ SPUPAZZATI TUTTI - GUALTIERI ERA A LOS ANGELES PER INCONTRARE I VERTICI DI PENSKE MEDIA PER FUTURI ACCORDI COMMERCIALI DI EVENTI CINEMATOGRAFICI E MUSICALI NELLA CAPITALE…

Gualtieri… è in viaggio d’affari. Il sindaco di Roma è stato avvistato sul red carpet dei Golden Globe. Immortalato in un breve video postato su Instagram da un giornalista di Variety, il sindaco capitolino appare per qualche istante, e casualmente, sul red carpet della cerimonia spalla a spalla a Dua Lipa, e non come erroneamente scritto da qualche testata italiana “assieme a Taylor Swift e Cillian Murphy” (click!).

[…] Gualtieri si trovava tutto bello in ghingheri in compagnia dell’editore di THR Roma, Gian Marco Sandri, ospiti di Penske Media Corporation: sia casa madre a livello editoriale per The Hollywood Reporter sia organizzatrice proprio della cerimonia dei Globe.

Sandri e Gualtieri si sono dati ai selfie più sfrenati principalmente dopo la cerimonia dei premi. Il sindaco di Roma riappare in scatti a figura intera con Ted Lasso, Meryl Streep, Mark Ruffalo e Willem Dafoe, in quello che sembra il momento della “sparecchiata” post cerimonia, tra i classici tavolini finto informali dei Globe. A quanto pare Gualtieri era a Los Angeles per incontrare i vertici di Penske Media per futuri accordi commerciali di eventi cinematografici e musicali nella Capitale. […]

