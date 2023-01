7 gen 2023 10:20

GUARDATE QUESTO POVERO CRISTO COME È STATO UMILIATO DALLA PROPRIA FIDANZATA - UN RAGAZZO HA FERMATO UNA FESTA ALLE HAWAII PER CHIEDERE LA MANO ALLA PROPRIA DONZELLA. LEI HA TENTENNATO PER POI DIRE "SI" (MA SOLO PER LEVARSI DALL’IMBARAZZO) – DOPO QUALCHE MINUTO, TRA L’INCREDULITÀ DEI PRESENTI, I DUE SONO STATI VISTI LITIGARE E LEI GLI URLAVA CONTRO: “PERCHÉ L’HAI FATTO?” - VIDEO