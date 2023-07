LA GUARDIA DI FINANZA E I PM DI MILANO VOGLIONO VEDERCI CHIARO SUI "FLUSSI FINANZIARI" DELL'OPERAZIONE IMMOBILIARE CHE HA PERMESSO ALLE FAMIGLIE SANTANCHE’ E LA RUSSA DI GUADAGNARE UN MILIONE DI EURO SULL’ACQUISTO E LA CESSIONE (UN’ORA DOPO!) DI UNA VILLA A FORTE DEI MARMI - LA CASA ACQUISTATA D'URGENZA, CON UN RINCARO RECORD DI UN MILIONE DI EURO, DALL’IMPRENDITORE ANTONIO RAPISARDA È VUOTA DA 7 MESI…

[…] Dimitri Kunz D'Asburgo Lorena, compagno della ministra del Turismo Daniela Santanchè […] risponde subito al telefono. «Ho avuto la fortuna di non leggere quello che avete scritto sulla compravendita della casa del professor Alberoni» dice. Segue risatina garbata. […]

Per chiarire la sua posizione sulla plusvalenza lorda da un milione di euro, incassata il 12 gennaio scorso in società con la moglie del presidente del Senato Ignazio La Russa Laura De Cicco, dopo aver comprato e rivenduto nel giro di un'ora una villetta che apparteneva al sociologo Francesco Alberoni proprio sul confine tra Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta, Kunz ribadisce alcuni punti fermi.

Prima sostiene che l'operazione immobiliare è durata «più di un anno», sottolineando che i due rogiti in 58 minuti svelati da Il Domani sono solo la punta dell'iceberg di un processo più lungo, poi specifica che l'acquisto «nasce su precisa richiesta del venditore professor Alberoni, assistito da una avvocatessa milanese».

Quindi aggiunge alcuni dettagli per provare a spiegare come nasce la differenza fra i 2, 45 milioni versati e i 3, 45 incassati. «Il prezzo di vendita è esattamente quello richiesto dallo stesso professore per l'immobile che era frutto di una eredità non chiusa con sette coeredi, legatari e asseriti creditori. Al professore, molti mesi prima durante il preliminare di vendita, è stata versata una parte del prezzo richiesto e accettato».

E il coinvolgimento della signora La Russa? «Ho chiesto a Laura De Cicco di condividere con me il rischio» replica Kunz, che ci tiene a rimarcare l'aspetto imprenditoriale dell'operazione. Infine, pur senza nominarlo, viene citato anche l'acquirente finale: l'imprenditore e finanziere milanese Antonio Rapisarda. Racconta di averlo individuato solo dopo aver sostenuto «lavori di miglioria dell'immobile» e dice che Rapisarda era consapevole «del prezzo pagato al professore e della continua crescita del valore delle case in Versilia». […]

Quanto alla plusvalenza […] fa filtrare l'idea che, tolte spese e tasse, sia stata molto più bassa. Alla domanda esplicita sul fatto che la Guardia di Finanza e la procura di Milano stiano indagando sulla compravendita, finita al centro di una segnalazione di operazione sospetta di Bankitalia, Kunz però preferisce tacere. […]

L'operazione immobiliare in Versilia, in ogni caso, è finita accanto ai faldoni del pool guidato dalla procuratrice aggiunta Laura Pedio e dal procuratore Marcello Viola sulle società della ministra Santanchè. Il preliminare fra Kunz-De Cicco e Alberoni è del 12 luglio 2022. Quello con Rapisarda del 7 ottobre. Proprio nei giorni in cui i magistrati chiedevano il fallimento delle aziende di Santanchè. Da dove arrivano i soldi usati a luglio per il compromesso e poi a gennaio per saldare Alberoni?

Lo stesso Kunz, parlando di condivisione del rischio, sembra indicare in qualche modo che il finanziamento sarebbe stato garantito dalla moglie di La Russa. Di sicuro adesso gli inquirenti hanno acceso un faro sul cosiddetto «flusso finanziario» che ha permesso la compravendita. Compravendita «fortunata» che ha generato nel giro di 58 minuti un surplus di un milione di euro che l'imprenditore Rapisarda, curiosamente, si è detto contento di aver pagato poiché desiderava proprio quella ex casa colonica con giardinetto e mini-piscina.

La procura sta accertando se esistono eventuali profili di irregolarità avendo allegato il fascicolo sulla compravendita al voluminoso faldone che interessa le aziende di Daniela Santanché. Un'inchiesta che a questo punto si articola su tre filoni e vede indagati a vario titolo, tra gli altri, nel filone principale per bancarotta fraudolenta e falso di Visibilia, la stessa Santanchè, la sorella Fiorella Garnero e Dimitri Kunz. […]

A Forte dei Marmi, nel frattempo, tutti si interrogano sul futuro della villetta dove trascorrevano le vacanze il professor Francesco Alberoni e la moglie Rosa Giannetta, morta nel 2021. A stupire i vicini è soprattutto il fatto che da gennaio a oggi, nonostante la premura dell'acquirente segnalata da Kunz, la casa sia rimasta chiusa. Nessun segnale di un'imminente ristrutturazione, a parte qualche sacco di cemento abbandonato sotto un portico. […]

