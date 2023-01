GUCCI PUNTA TUTTO SU SABATO – LA MAISON HA SCELTO IL NUOVO DIRETTORE CREATIVO CHE SOSTITUIRÀ L’EGOMANE ALESSANDRO MICHELE: È SABATO DE SARNO, 40ENNE NAPOLETANO CHE HA INIZIATO LA SUA CARRIERA NEL 2005 A PRADA, PASSANDO PER DOLCE & GABBANA, PRIMA DI APPRODARE IN VALENTINO NEL 2009 – MA COME MAI LA NOMINA NON E' STATA ANNUNCIATA PRIMA DELLE SFILATE DELLA COUTURE? IL MOTIVO E' CHE...

In effetti c’era un motivo per cui il nuovo direttore creativo di Gucci non potesse essere annunciato prima delle sfilate della couture. Perché Sabato De Sarno, quarantenne nato a Napoli, una carriera iniziata in Prada nel 2005, poi passato in Dolce&Gabbana, dal 2009 è in Valentino, ed è attualmente il braccio destro di Pierpaolo Piccioli come fashion director delle collezioni uomo e donna.

Benché De Sarno non si occupi della couture, responsabilità quasi unica di Piccioli e dell’atelier Valentino, annunciarne la nomina a sostituto di Alessandro Michele prima della sfilata di mercoledì sera sarebbe stato un gesto di scarso fair play che giustamente il ceo di Gucci Marco Bizzarri non ha voluto fare, anche in virtù degli ottimi rapporti che intercorrono fra lui e il ceo di Valentino, Jacopo Venturini, a sua volta artefice di una lunga stagione di successi in Gucci e prima ancora in Prada.

De Sarno presenterà la sua prima collezione in occasione della Settimana della Moda Donna di Milano, a settembre 2023

