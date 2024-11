19 nov 2024 12:36

LA GUERRA DEGLI ABISSI – IN SVEZIA SONO STATI DANNEGGIATI DUE CAVI SOTTOMARINI IN FIBRA OTTICA IN DUE GIORNI: CI SARÀ MICA LO ZAMPONE DELLA RUSSIA? – IL MINISTRO DELLA DIFESA TEDESCO, BORIS PISTORIUS, PARLA APERTAMENTE DI “ATTACCO IBRIDO” – I CAVI SOTT’ACQUA SONO UN’INFRASTRUTTURA STRATEGICA: PORTANO DATI E COMUNICAZIONI…