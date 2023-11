LA GUERRA CANCELLA IL NATALE – A BETLEMME, LA CITTÀ DELLA CISGIORDANIA DOVE È NATO GESÙ, QUEST’ANNO NON CI SARANNO LE SOLITE CELEBRAZIONI E DECORAZIONI: NON SARÀ FATTO ALCUN ALBERO, E LA PIAZZA DELLA MANGIATOIA RESTERÀ AL BUIO – IL PORTAVOCE DELLA MUNICIPALITÀ: “LA GENTE NON HA VOGLIA DI FESTEGGIARE, È TRISTE, ARRABBIATA E SCONVOLTA; LA NOSTRA GENTE A GAZA VIENE MASSACRATA. BETLEMME DOVREBBE INVIARE IL PROPRIO MESSAGGIO DI CORDOGLIO E LUTTO" – LE MESSE E LE PREGHIERE SARANNO CELEBRATE, MA…

Betlemme ha ufficialmente cancellato il Natale per la prima volta in decenni, a causa della guerra. La città dove è nato Gesù ha annunciato che le consuete decorazioni della città saranno tolte e che le celebrazioni abituali non si svolgeranno "in onore dei martiri e in solidarietà con il nostro popolo a Gaza".

La mossa shock significa che non ci sarà alcun albero di Natale, né luci decorative in Piazza della Mangiatoia, il luogo esatto in cui si dice sia nato Cristo. È la prima volta dall'inizio delle celebrazioni moderne: anche durante la pandemia di Covid-19 la piazza era ancora decorata.

Un portavoce della municipalità di Betlemme ha confermato che i normali piani per il Natale sono stati completamente stravolti quest’anno: "Il motivo è la situazione generale in Palestina; la gente non ha voglia di festeggiare, è triste, arrabbiata e sconvolta; la nostra gente a Gaza viene massacrata e uccisa a sangue freddo"

"Pertanto, non è affatto appropriato organizzare tali festeggiamenti mentre a Gaza avviene un massacro e in Cisgiordania si verificano attacchi. Betlemme dovrebbe inviare il proprio messaggio di cordoglio e lutto".

La "messa e le preghiere" di Natale si terranno comunque, ma non ci saranno luci o decorazioni in tutta l'area.

