18 giu 2023 19:20

LA GUERRA DELLA CERVARA - È STATA CONDANNATA A PAGARE I TITOLARI DELLA SOCIETÀ “SAMMI” LA SIGNORA CHE, NEL 2014, PARCHEGGIÒ LA MACCHINA, BLOCCANDO L’INGRESSI ALL’EX COMPLESSO MONASTICO DI SAN GIROLAMO, DI PORTOFINO, NOTO PER I MATRIMONI DEI RICCASTRI E DEGLI SVIPPATI - UNA MOSSA CHE, IN QUELL’OCCASIONE, COSTRINSE GLI INVITATI A INERPICARSI A PIEDI, CON UN DANNO D’IMMAGINE PER LA SOCIETÀ CHE GESTISCE IL COMPLESSO - IN REALTÀ QUESTA SCARAMUCCIA SI INSERISCE IN UNA VERA E PROPRIA BATTAGLIA TRA IL VICINATO E I TITOLARI DELLA CERVARA CHE…