GUERRA CHE VAI, CRUDELTÀ CHE TROVI – LA "CNN" MOSTRA DEI VIDEO IN CUI I SOLDATI ISRAELIANI TENGONO IN OSTAGGIO ALCUNE DECINE DI PALESTINESI A GAZA, TRA LORO ANCHE DONNE E BAMBINI – I RAGAZZI SONO IN MUTANDE E BENDATI – I PRIGIONIERI SI TROVEREBBERO SUL CAMPO DA CALCIO DELLO STADIO DI YARMOUK DI GAZA CITY - IN UN'INQUADRATURA SI VEDONO TRE DONNE COMPLETAMENTE VESTITE, BENDATE E CON LE MANI LEGATE DIETRO LA SCHIENA...

LA CNN MOSTRA BIMBI E DONNE DETENUTI NUDI A GAZA

soldati israeliani tengono in ostaggio alcune decine di palestinesi a gaza 4

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Uomini ma anche donne e almeno due bambini sarebbero stati detenuti e spogliati dalla Forze di difesa israeliane (Idf) in uno stadio nel nord di Gaza. Sono le immagini mostrate in un video dalla Striscia commentato dalla Cnn. L'emittente statunitense spiega di non essere in grado di verificare quando il filmato è stato girato, ma sostiene di averlo geolocalizzato allo stadio Yarmouk di Gaza City, dove l'ong Euro-Mediterranean Human Rights Monitor ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni di detenzioni.

soldati israeliani tengono in ostaggio alcune decine di palestinesi a gaza 1

L'ong sostiene di aver avuto informazioni che l'esercito israeliano sta detenendo centinaia di palestinesi del quartiere Sheikh Radwan di Gaza City, tra cui decine di donne che sono state portate allo stadio Yarmouk. Un fotogramma del video mostrerebbe "quelli che sembrano essere due ragazzi, spogliati fino alla biancheria intima, che camminano e tengono entrambe le mani in alto mentre le Idf li dirigono nello stadio" racconta il media Usa aggiungendo che "in un altro filmato, due figure che sembrano essere gli stessi ragazzi spogliati sono visti con le mani sopra la testa, mentre sono allineati in fila indiana con altri maschi che sembrano essere adolescenti e adulti".

soldati israeliani tengono in ostaggio alcune decine di palestinesi a gaza 3

In un altro momento del video ci sarebbero anche "donne e altri bambini detenuti": "In un'inquadratura, si vedono tre donne completamente vestite, bendate e con le mani legate dietro la schiena, sedute sull'erba davanti a una porta da calcio dello stadio. Si vede una bandiera israeliana appesa alla porta da calcio" racconta la Cnn che riferisce anche di aver contattato l'Idf, ma di non aver "ancora ricevuto risposta".

soldati israeliani tengono in ostaggio alcune decine di palestinesi a gaza 2