Giovanna Cavalli per repubblica.it

TOTTI PARTY POKER

Bentornato, eh. Nemmeno il tempo di scrollarsi di dosso la sabbia bianca delle Bahamas che tutti i problemi che aveva accantonato per le feste, più altri nuovi, si sono già ripresentati ad affliggerlo, fastidiosi come granelli nel costume bagnato. Appena rientrato dall’allegra vacanza tra Miami, Honduras e Caraibi con famiglia allargata al seguito (Cristian, Chanel e Isabel, la compagna Noemi Bocchi e i suoi due figli, Sofia e Tommaso, gli amici Giancarlo Pantano e Emanuele Maurizi con annessi e connessi, più la guardia del corpo personale), Francesco Totti ha subito dovuto affrontare la prima grana: rispondere o non rispondere alle indiscrezioni pubblicate dal quotidiano La Verità su presunti bonifici milionari e misteriosi movimenti di denaro dai suoi conti correnti, legati al gioco d’azzardo, su cui starebbe indagando l'antiriciclaggio.

ILARY BLASI A BANGKOK

Va detto però che le SOS, ovvero le segnalazioni di operazioni sospette, sono più comuni di quanto si creda, quasi dei normali accertamenti quando si parla di grosse cifre. D’impulso il Capitano, che non è uno che si tira indietro, come quando c’era da calciare un rigore e lui faceva il cucchiaio, avrebbe voluto smentire, ribattere, raccontare la sua verità. Poi ci ha riflettuto e ha deciso di restare in silenzio, almeno per ora. Nessuna intervista, nessun comunicato stampa, per non risvegliare il turbine mediatico che lo ha travolto l’estate scorsa e di cui fa volentieri a meno.

Pronto semmai ad agire per vie legali contro chi l’ha attaccato. E contro chi ha violato il segreto bancario, divulgando dati sensibilissimi. Nel frattempo però avrebbe consegnato la documentazione richiesta dagli inquirenti, provando che comunque si trattava di cifre assai più basse di quelle arci-milionarie che sono girate in questi giorni. E che non c’era nulla di irregolare. E questo tanto per gradire.

ILARY BLASI ROLEX

Dopo di che gli resta sempre da risolvere il problema n.1, ovvero la separazione da Ilary, anche lei appena rincasata dalla vacanza thailandese con Bastian Muller, l’imprenditore tedesco simil-vichingo biondo con cui si accompagna da qualche mese («mi sento rinata», avrebbe confessato non si sa bene dove e a chi, ma tant’è). Mai inquadrato nelle foto postate su Instagram, unica traccia della sua presenza è una voce maschile che la chiama «darling», cara, in un filmato cliccatissimo sul web. Di certo al momento c’è soltanto una data segnata con un cerchietto rosso sul calendario: il 14 marzo 2023, un martedì. E’ il giorno in cui è stata fissata la prima udienza per la separazione giudiziale tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

totti casinò

Non resta molto tempo per scongiurare una battaglia legale che potrebbe durare quasi tre anni. Ma i rispettivi avvocati – Antonio Conte per lui e Alessandro Simeone per lei – da mesi stanno provando a raggiungere un accordo e si sono visti più volte in segreto, anche sotto Natale. Ore e ore di trattative fiume. Ma la negoziazione è faticosa e complessa e non è detto che porti a dama. Ovvero a un divorzio amichevole tra il Capitano e la conduttrice dell’Isola dei Famosi, che amici non lo sono più da un pezzo. E poi c’è sempre la causa civile per la reintegra del possesso, meglio nota come la contesa Borsette contro Rolex, che mica è finita. Anzi. Conclusa quella dell’11 novembre 2022, seguita da una lunga pausa di riflessione, intorno a metà/fine gennaio dovrebbe svolgersi la prossima, interlocutoria. Dopo di che il giudice Francesco Frettoni, della settima sezione civile del Tribunale di Roma, riprenderà l’istruttoria. Le parti gli avrebbero chiesto di ascoltare cinque testimoni a testa, hai voglia a righe a mettere a verbale.

i rolex griffati totti venduti a montecarlo 5

Per ricostruire come, dove e quando siano sparite e poi riapparse le costose borse (e scarpe) griffate di Ilary, ritrovate nella Spa della megavilla all’Eur (o nel garage, ora gira questa nuova versione della spy story). E a chi appartenga davvero la preziosa collezione di Rolex da 1 milione di euro che la showgirl avrebbe sottratto dalla cassetta di sicurezza sostenendo che siano un affettuoso presente del marito. Mentre Francesco nega di averglieli mai regalati e li rivuole indietro (e per questo aveva “rapito” le borse, che in realtà non si sono mai mosse dal loro domicilio). I cronometri svizzeri, tra cui due Daytona, per la cronaca, sono intestati a lui sul certificato di garanzia e hanno cinturini da uomo, come verrà forse mostrato in tribunale, quando, prima o poi, dovranno anche loro comparire davanti al giudice per il riconoscimento. A meno che, magicamente, il dissidio non venga ricomposto, rendendo superflua la prova e chi ha avuto ha avuto, eccetera eccetera.

