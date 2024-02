2 feb 2024 13:33

LA GUERRA DEL FUTURO? SARÀ COME "TERMINATOR" - GLI ESERCITI DELLA RUSSIA E DELL'UCRAINA STANNO IMPIEGANDO DEI ROBOT SUL CAMPO DI BATTAGLIA - SI PASSA DAI VEICOLI AUTONOMI PER RIFORNIRE I MILITARI, EVACUARE I FERITI O PER SEMINARE MINE A ORDIGNI SUBACQUEI E AUTOMI ARMATI DI MITRAGLIATRICI - IL "CORRIERE": "GLI SFORZI TECNOLOGICI IN CORSO, SENZA ALCUN CONTROLLO NÉ REGOLE, DEVONO PREOCCUPARE ANCHE CHI VIVE LONTANO DAI CONFLITTI PER ALMENO DUE MOTIVI..."