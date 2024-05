È GUERRA TRA ISRAELE E ONU! – L'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE HA APPROVATO UNA RISOLUZIONE CHE RICONOSCE LA PALESTINA COME QUALIFICATA PER DIVENTARE MEMBRO A PIENO TITOLO, E RACCOMANDA AL CONSIGLIO DI SICUREZZA DI “RICONSIDERARE FAVOREVOLMENTE LA QUESTIONE” – L'ITALIA SI È ASTENUTA, INSIEME A GERMANIA E GRAN BRETAGNA – PER PROTESTA L’AMBASCIATORE DI ISRAELE FA A PEZZI LA CARTA DELL’ONU: VIDEO

(ANSA) - L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato una risoluzione che riconosce la Palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, e raccomanda al Consiglio di Sicurezza di "riconsiderare favorevolmente la questione". Il via libera del Cds (dove gli Usa il mese scorso hanno posto il veto) è condizione necessaria per un'eventuale approvazione piena. Il testo ha ottenuto 143 voti a favore, 9 contrari e 25 astensioni. (ANSA).

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAG - "Avete aperto le Nazioni Unite ai nazisti moderni". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano all'Onu Gilad Erdan prima del voto in Assemblea Generale della risoluzione che riconoscerebbe la Palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo dell'organizzazione internazionale. "Questo giorno rimarra' ricordato nell'infamia", ha aggiunto, parlando di uno "stato terrorista palestinese che sarebbe guidato dall'Hitler dei nostri tempi". "State facendo a pezzi la Carta Onu con le vostre mani", ha detto passando alcune pagine del documento in un tritacarte. (ANSA).

(ANSA) - Una "decisione assurda". Così il ministro degli esteri Israel Katz ha bollato il voto all'Assemblea generale dell'Onu sulla Palestina. "Il messaggio che l'Onu manda alla nostra regione in sofferenza - ha denunciato Katz - è che la violenza paga". "La decisione di aggiornare lo status dei palestinesi all'Onu - ha continuato - è un premio ai terroristi di Hamas. Israele è riconoscente a tutti quei Paesi che non hanno votato a favore o cooperato con questa mossa contorta, scegliendo di stare dalla parte giusta della storia e della moralità". (ANSA).

