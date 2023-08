LA GUERRA IN NIGER È SEMPRE PIÙ PROBABILE – L’ECOWAS, LA COMUNITÀ DEGLI STATI DELL’AFRICA OCCIDENTALE, HA RIUNITO IL COMITATO DEI CAPI DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA E HA LANCIATO L’ENNESIMO ULTIMATUM AI GOLPISTI CHE HANNO ROVESCIATO IL GOVERNO DEMOCRATICO DEL PAESE DEL SAHEL: “RIPRISTINEREMO L’ORDINE COSTITUZIONALE IN NIGER CON TUTTI I MEZZI DISPONIBILI. SE FALLISCE LA DIPLOMAZIA, È PRONTA LA SOLUZIONE MILITARE”

(ANSA) - Il commissario per la sicurezza dell'Ecowas avverte che "una soluzione militare è pronta se la diplomazia fallisce" e che "ripristineremo l'ordine costituzionale in Niger con tutti i mezzi disponibili": lo scrive Al Arabiya su X.

"Il consiglio militare del Niger usa il dialogo per guadagnare tempo e stabilizzare il colpo di stato", twitta ancora l'emittente panaraba riferendosi implicitamente a Abdel-Fatau Musah, responsabile degli Affari politici, di sicurezza e della pace del blocco di Paesi dell'Africa occidentale.

NIGER: UE, SOSTENIAMO DECISIONI DELL'ECOWAS, ANCHE SANZIONI

(ANSA) - "Siamo pronti a sostenere le decisioni dell'Ecowas e questo include possibili sanzioni. Come ha già dichiarato l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, diamo pieno sostegno alla decisioni e attività dell'Ecowas". Lo ha detto un portavoce della Commissione Ue nel corso del briefing quotidiano.

NIGER: ECOWAS, VERTICE DI OGGI SU 'DISPIEGAMENTO TRUPPE'

(ANSA) - La Comunità economica degli stati dell'Africa occidentale (Ecowas) ha annunciato di "aver avviato l'attivazione" della sua "Forza di attesa per il ripristino dell'ordine costituzionale nella Repubblica del Niger". In un post sul suo account X, l'Ecowas aggiunge che la prevista riunione di oggi ad Accra in Ghana del Comitato dei capi di stato maggiore della Difesa della Comunità economica degli stati dell'Africa occidentale sarà incentrata proprio sul "finalizzare i piani di dispiegamento" di tali truppe.

