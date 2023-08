LA GUERRA IN NIGER È SEMPRE PIÙ VICINA – I LEADER DEI PAESI DELL’AFRICA OCCIDENTALE, RIUNITI NELLA COMUNITÀ ECONOMICA “ECOWAS”, MOBILITANO LE TRUPPE: STANNO ORGANIZZANDO IL DISPIEGAMENTO DI UNA “STAND-BY FORCE”, UNA FORZA DI PRONTO INTERVENTO, PER “RIPRISTINARE LA DEMOCRAZIA” NEL PAESE DOPO IL GOLPE – E ALLE MINACCE, LA GIUNTA MILITARE RISPONDE CON LE CATTIVE: “IN CASO DI INTERVENTO MILITARE, UCCIDEREMO IL PRESIDENTE DEPOSTO, MOHAMED BAZOUM”

NIGER - I GOLPISTI ACCLAMATI ALLO STADIO ALLA FOLLA

I leader dei Paesi dell'Africa occidentale riuniti nell'Ecowas, cioè la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, hanno ordinato il dispiegamento di una "stand-by force”, vale a dire una forza di supporto di pronto intervento, per ripristinare la democrazia in Niger a seguito del colpo di Stato. I funzionari dell'Ecowas, tuttavia, hanno fornito pochi dettagli e non hanno precisato la composizione, il luogo né la data proposta per il dispiegamento.

I capi di Stato dell'Africa occidentale si sono riuniti nella capitale della Nigeria, Abuja, per discutere degli sviluppi in Niger. Erano presenti 9 degli 11 capi di Stato previsti, tra cui i presidenti di Senegal, Ghana, Costa d'Avorio, Togo, Benin, Guinea-Bissau e Sierra Leone. […]

scontri in niger

L’ordine di mobilitazione rappresenta certamente un tentativo di alzare la pressione sui golpisti, ma non significa che sia già iniziato il conto alla rovescia per la guerra. Le forze militari di pronto intervento restano infatti “in attesa”, mentre dal vertice di Abuja emerge che restano sul tavolo tutte le opzioni per una "risoluzione pacifica" della crisi.

[…] Nei giorni scorsi, rispondendo alle minacce di guerra da parte dell’Ecowas, la giunta militare che ha preso il potere in Niger ha detto a un alto diplomatico statunitense che ucciderà il presidente deposto Mohamed Bazoum se i Paesi vicini tenteranno qualsiasi intervento militare per ripristinare il suo governo. […]

